Festival Méli Mélo : Minimal Circus Beautiran, 27 janvier 2023, Beautiran OT Montesquieu Beautiran.

Festival Méli Mélo : Minimal Circus

Espace culturel Rue de la Papeterie Beautiran Gironde Rue de la Papeterie Espace culturel

2023-01-27 18:30:00 – 2023-01-27

Rue de la Papeterie Espace culturel

Beautiran

Gironde

Beautiran

Rendez-vous incontournable de début d’année, le festival de marionnettes Méli-Mélo revient vendredi 27 janvier, à 18 h 30, à l’espace culturel.

La commune accueille la Compagnie Zusvex et son spectacle Jeune Public « Minimal Circus ».

« Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue au Cirque Minimal. Je suis Massimo Minimal, le directeur de ce Cirque et lui, c’est Silence, le musicien. Venez découvrir un spectacle hors du commun avec des numéros uniques grâce à notre ménagerie de personnages et d’animaux plus extraordinaires et étonnants les uns que les autres!

Ici, la magie côtoie l’absurde et la drôlerie se mêle à l’étrange. Un spectacle pour rire et s’émerveiller en famille ! »

+33 5 56 67 06 15 Commune de BEAUTIRAN

Rue de la Papeterie Espace culturel Beautiran

