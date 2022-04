Festival médiéval “Polignac monte aux créneaux” Polignac Polignac Catégories d’évènement: Haute-Loire

2022-08-05 – 2022-08-07

Polignac Haute-Loire Polignac Spectacles en soirée dans l’enceinte de la Forteresse de Polignac.

En journée, animations et ateliers participatifs gratuits dans le bourg de Polignac

Marché d’artisanat d’art +33 4 71 04 06 04 Place Princesse de Polignac Forteresse de Polignac Polignac

