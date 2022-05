Festival Médiéval Josselin, 14 juillet 2022, Josselin.

Festival Médiéval Josselin

2022-07-14 – 2022-07-14

Josselin 56120

A 10h00 : Inauguration et défilé. De10h30 à 18h00 : Accès à tous les spectacles. Marché médiéval , 15 troupes professionnelles et 1000 personnages costumés.

Tournois de chevaliers avec jeux équestres, combats de chevaliers à pieds, Contes, Echassiers, Magie, Illusion, Jonglerie, Jeux médiévaux, Spectacles burlesques, Troubadours, Musiciens, Village d’Orcs, Dragon, Rapaces, Danses, Marionnettes, Campements et ateliers diverses. A 19h Défilé de clôture. Restauration sur place.

Grand feu d’artifice en soirée (au pied du château).

contact@medieval-josselin.com https://www.medieval-josselin.com/

Josselin

