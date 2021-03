Anché Château des Brétignolles Anché, Indre-et-Loire Festival Médiéval Fantastique Château des Brétignolles Anché Catégories d’évènement: Anché

Indre-et-Loire

Festival Médiéval Fantastique Château des Brétignolles, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Anché. Festival Médiéval Fantastique

du samedi 3 juillet au dimanche 4 juillet à Château des Brétignolles

_Samedi 3 et dimanche 4 juillet 2021 de 10h à 18h_ **1er Festival Médiéval Fantastique au Château des Brétignolles, 1 Route de Chinon, 37500 Anché** Marché médiéval fantastique, rencontre littéraire, campements médiévaux, animations et déambulations (musique, danse, spectacle), ateliers médiévaux et jeux pour enfants – en continu, toute la journée !

restauration et buvette _Admission du public: 5 euros / gratuité pour les moins de 12 ans, pers. en costumes médiévaux ou fantastiques, PMR_ _Visite guidée de l’intérieur du château en supplément_ _Parking gratuit_

5 euros et gratuité pour les moins de 12 ans, PMR, pers. en costume médiéval ou fantastique

1er festival médiéval fantastique au château des Brétignolles: marché médiéval, animation, spectacle, ateliers pour les enfants Château des Brétignolles 1 Route de Chinon, 37500 Anché Anché Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T18:00:00;2021-07-04T10:00:00 2021-07-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Anché, Indre-et-Loire Autres Lieu Château des Brétignolles Adresse 1 Route de Chinon, 37500 Anché Ville Anché