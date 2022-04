Festival Médiéval de Sedan Sedan Sedan Catégorie d’évènement: Sedan

Promenoir des prêtres Sedan Ardennes Sedan Deux jours pendant lesquels la Principauté de Sedan retourne à ses origines.Marché, campements, spectacles, cortège dans le cadre remarquable du plus grand Château-Fort d’Europe.Pour tout savoir plus sur le Festival Médiéval de Sedan Pour bien s’organiser : Festival Médiéval Pratique 25 éditions de retour dans le temps : Tout savoir sur l’Histoire du Festival contact@chateau-sedan.fr +33 3 24 29 98 80 Promenoir des prêtres Sedan

