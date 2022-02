Festival Maxi’Mômes : du 30 mars au 9 avril ! Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Cette année, Maxi’Mômes nous fait voyager en posant ses valises **_à la Maison Folie Wazemmes ET à la Maison Folie Moulins._** Cette nouvelle édition nous invite, (tout) petits et grands, à prendre le temps de nous émerveiller ! _Au programme :_ **Spectacles, lectures, ateliers, rencontres professionnelles autour de la petite enfance…** **De 12 mois à 99 ans et +.** Programmation à venir : [**[www.maisonsfolie.lille.fr](www.maisonsfolie.lille.fr)**](www.maisonsfolie.lille.fr) Maxi’Mômes : un festival pour les enfants et leur famille ! Une entrée tout en douceur dans le monde du spectacle vivant. Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins, Lille Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T10:30:00 2022-03-30T17:30:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T17:30:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T17:30:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T17:30:00;2022-04-08T08:30:00 2022-04-08T15:00:00;2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T19:00:00

