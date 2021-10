Festival Maxi Timbré Ouistreham, 20 novembre 2021, Ouistreham.

Festival Maxi Timbré Gymnase Legoupil 85, rue des dunes Ouistreham

2021-11-20 – 2021-11-21 Gymnase Legoupil 85, rue des dunes

Ouistreham Calvados

Le Festival MAXI-timbré est organisé conjointement par le Club Philatélique de Ouistreham et les Maximaphiles Français, association regroupant les collectionneurs de cartes maximum.

Pour cet événement de maximaphilie, é-max 3ème édition, 3 cartes maximum de collections seront émises pour mettre en valeur la plage de Riva-Bella avec les cabines, les activités équestres et la flamme souvenir du Commando Kieffer et du Débarquement.

Au programme des festivités :Présentation animée d’une montgolfière avec le château de Balleroy et son musée des ballonsDécouverte des pigeons-voyageurs avec les Messagers de la Côte de Nacre. En exclusivité, exposition de la valise contenant les plans pour le Débarquement – Espace muséographique sur Robert Thomas, résistant et cartographe du Mur de l’Atlantique – Archives sur le rôle des Résistantes durant la Seconde Guerre mondiale – Les postiers du rail en Normandie Planète AnimationConstruction par le public d’une mosaïque géante en briques LEGO® avec Les Briques en folie – Exposition de constructions en briques LEGO® avec notamment l’incroyable Tokyo Towers 2020Atelier d’art postal : du mini au MAXI ! Avec ArtotemBasket, La machine à shoots avec l’AJSO BasketQuiz, MAXI-jeu et cadeaux pour les enfants

Programme complet à retrouver sur le site de la ville de Ouistreham.

http://www.maximaphiles-francais.org/

dernière mise à jour : 2021-10-24 par