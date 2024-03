Festival Mas Musici Marsac, dimanche 21 juillet 2024.

Festival Mas Musici Marsac Creuse

L’Association creusoise MASMUSICI organise son Festival International de Musique de Chambre.

15 musiciens de différentes nationalités se retrouvent en Creuse pour 8 concerts dans tout le département. Des artistes creusois plasticiens, peintres, lissiers, exposeront des œuvres sur les lieux de concerts. Ce festival est un moment privilégié de rencontres et d’échanges entre creusois et visiteurs venus d’ailleurs.

A 18h 00, ouverture de la billetterie à 17h 30.

Tarifs adultes 15 €uros, 12 €uros à partir du 2nd concert, réduits pour étudiants et chômeurs 10 €uros.

Renseignements et réservations fortement conseillées par mail masmu.contact@gmail.com ou au 06 41 21 21 87. 10 10 EUR.

Début : 2024-07-21 18:00:00

fin : 2024-07-21

Marsac 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine masmu.contact@gmail.com

