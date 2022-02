Festival Mars en Baroque: Metamorfosi strumentali L’Eolienne, 17 mars 2022, Marseille.

Festival Mars en Baroque: Metamorfosi strumentali

L’Eolienne, le jeudi 17 mars à 20:30

De l’art de la métamorphose musicale : prenez madrigaux, chansons et standards musicaux de la Renaissance, passez-les au travers de la pratique de la diminution, de la variation et de l’ornementation écrite, telle qu’on la pratiquait au XVIe et XVIIe siècle, et vous découvrirez comment un répertoire peut en cacher un autre ! Quand la musique actuelle et son ancêtre baroque entrelacent leurs vibrations et leurs instruments, qu’en ressort-il ? ‍ Réservations sur : L’éolienne [www.leolienne-marseille.fr](http://www.leolienne-marseille.fr) 04 91 37 86 89 [contact@leolienne-marseille.fr](mailto:contact@leolienne-marseille.fr) ‍ Ouverture des portes à 19h30 ‍ Œuvres de Selma y Salaverde, Ortiz, Boddecker, Kapsberger ‍

De 10 à 13€

♫CLASSIQUE♫

L’Eolienne 5 rue Méolan et du Père Blaize, 13001 Marseille Marseille Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T20:30:00 2022-03-17T21:45:00