Eglise de Saint Mitre les Remparts (1 PLACE DE L EGLISE), le vendredi 1 avril à 20:30

L'ensemble Le Stelle nous emmène au cœur de la musique baroque anglaise, qui exprime comme nulle autre une mélancolie douce-amère. Compositeurs, dramaturges, peintres ou poètes de cette époque furent les maîtres des vanités. Au prisme de leur mélancolie, ils transfigurèrent l'obsession de la finitude en une contemplation de la beauté du temps qui passe, des fleurs qui fanent et de la mort déjà présente. Avec grande douceur et tendresse, mais parfois aussi avec rage, John Dowland, Tobias Hume, Henry Purcell et d'autres encore expriment par leur musique tous les sentiments que nous inspirent cette vie éphémère : tristesse, gravité, mais aussi parfois joie et légèreté. L'observation et la jouissance de l'instant présent sont ici une quête esthétique en soi. La beauté fugitive, à l'image de la plus belle des îles (« Fairest isle »), est la plus belle de toutes, et la plus digne d'être poursuivie.

De 7 € à 15 €

Eglise de Saint Mitre les Remparts (1 PLACE DE L EGLISE) 13920 St Mitre Les Remparts Saint-Mitre-les-Remparts Bouches-du-Rhône



2022-04-01T20:30:00 2022-04-01T22:00:00