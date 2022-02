Festival “Mars en baroque”: Éloge de la mélancolie Eglise Saint-Nicolas de Myre Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Festival “Mars en baroque”: Éloge de la mélancolie Eglise Saint-Nicolas de Myre, 2 avril 2022, Marseille. Festival “Mars en baroque”: Éloge de la mélancolie

Eglise Saint-Nicolas de Myre, le samedi 2 avril à 17:00

La jeune claveciniste espagnole Irene González Roldán, qui a remporté le premier prix du Concours International de Clavecin de la Ville de Milan en 2021, nous offre un programme exceptionnel, tout entier dédié à cet état particulier, la mélancolie, le mal des grands génies aux XVIe et XVIIe siècles. Elle nous propose un voyage à travers le plus beau des répertoires : de Froberger à Bach, de Louis Couperin à Geminiani, elle n’oublie pas ses racines espagnoles avec d’admirables pages de Cabanilles, Soler et Domenico Scarlatti. Un répertoire tout en émotions subtiles, où chaque nuance transfigure la douleur en Art. ‍ ‍ Bach, Froberger, Scarlatti, Soler, Couperin, Cabanilles, Germiniani

8€ / Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans

♫♫♫ Eglise Saint-Nicolas de Myre 19 Rue Edmond Rostand, 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

2022-04-02T17:00:00 2022-04-02T18:00:00

