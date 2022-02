Festival “Mars en baroque”: Beethoven, l’autre nom romantique de la transfiguration La Salle Musicatreize, 30 mars 2022, Marseille.

La Salle Musicatreize, le mercredi 30 mars à 20:00

Une musique faite par un homme libre, qui ne s’adresse plus aux cieux mais aux hommes. Un homme qui incarne l’esprit révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle. Un temps qui révèle les individus comme libres de travailler pour eux. Beethoven sait à quel point pour réussir il faudra se détacher des deux figures d’autorité de la fin du XVIIIe siècle à Vienne : Mozart et Haydn. Le premier en ne le citant jamais, le deuxième en refusant d’être son disciple. Casser les codes du style classique en transfigurant sa forme sera sa marque de fabrique. Peu importe à ses débuts, si ses contemporains n’y voient que « modulations hasardeuses » et amoncellements de difficultés techniques, il sait qu’une partie de son œuvre ne sera comprise qu’après sa mort. La postérité est dans l’air du temps. De son vivant il fabriquera son propre mythe. Sa figure du génie hantera pour des décennies, voire un siècle, des générations de compositeurs tétanisés à l’idée d’aborder la forme sonate ou la symphonie. Et comme si un enterrement en 1827 au cimetière de Währing ne suffisait pas à tourner la page, on l’enterra deux autres fois ! Exhumé une première fois en 1863 afin de mieux protéger ses restes, sa tombe sera transférée au Zentralfriedhof en 1888. Une façon symbolique de glorifier le mythe. Mort et transfiguration ne pouvaient pas mieux convenir à cette figure légendaire du romantisme. Un musicien de la fin du XVIIIe siècle qui créa la figure de l’artiste du XIXe siècle. N’est-ce pas la plus belle des transfigurations? ‍ En coproduction avec L’Armée des Romantiques ‍ Sonate pour piano et violon op. 47 dite « À Kreutzer » Sonate pour piano et violoncelle op. 69 Trio pour piano, violon et violoncelle op. 97 dit « L’Archiduc » ‍

De 10 à 25€ / Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans

La Salle Musicatreize 53 rue Grignan, 13006 Marseille



2022-03-30T20:00:00 2022-03-30T21:30:00