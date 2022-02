Festival “Mars en baroque”: Anamorfosi Eglise Saint Michel, 29 mars 2022, Marseille.

Festival “Mars en baroque”: Anamorfosi

Eglise Saint Michel, le mardi 29 mars à 20:30

L’affaire est entendue : dans l’Italie du Seicento, depuis la naissance de l’opéra, la langue musicale est celle des passions, même à l’église où saints et pécheurs s’expriment comme des figures lyriques. Du profane au sacré, les voix souvent se confondent. On pense notamment au Pianto della Madonna où Monteverdi reprend note à note son bouleversant Lamento d’Arianna, ne changeant que le texte, ou encore à Sì dolce è’l martire qui garde la tendresse chaloupée d’une page amoureuse, Sì dolce è l’tormento. Traversant l’Italie baroque avec Monteverdi, Mazzocchi et Rossi, ce programme ultime métamorphose par l’improvisation d’un faux-bourdon devenu chef-d’œuvre et quintessence du baroque, explore, dans la lignée de l’album Nova Metamorphosi, la richesse des métamorphoses musicales imaginées par les compositeurs baroques italiens. L’enregistrement de ce programme a reçu un Diapason d’Or, un Choc de Classica et été élu Recording of the month de Gramophone.

De 12 à 30€ / Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans

