Festival Marionnet'Ic – Ze perfect Love, 29 avril 2022

Festival Marionnet’Ic – Ze perfect Love

2022-04-29 – 2022-04-29

Drame burlesque scientifico-sentimental pour objets.tes et comédiens.nes

M. Johnson est mort. 40 ans de mariage le soudait à sa tendre épouse.

Ze perfect Love quoi ! Avec bien sûr, le quotidien , le petit caractère de chacun, les petites concession, qui font que quoiqu’il arrive.. tout va bien. Face à ce vide abyssal, que va choisir Mme Johnson ? La liberté ou la dévastation ?

C’est alors qu’elle découvre la dernière volonté de son mari, un excentrique féru de science. M. Johnson aurait-il trouvé la formule de l’immortalité ? Cette forme déjantée est un cocktail hybride entre Monthy Pithon, « grand guignol » et série B. Les deux comédiens.nes jouent et se déjouent des archétypes liés aux relations hétéronormées pas toujours très équilibrées. Cette proposition est née suite au mariage forcé des deux interprètes lors du Labobjet organisé par la Cie Bakélite à La Bank à Redon.

Malgré maintes tentatives de divorce, leur relation persiste envers et contre tout !

A partir de 10 ans

