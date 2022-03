Festival Marionnet’Ic – Toxic Pordic, 30 avril 2022, Pordic.

Festival Marionnet’Ic – Toxic Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Pordic

2022-04-30 19:00:00 – 2022-04-30 19:45:00 Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert

Pordic Côtes d’Armor Pordic

Au sein d’une immense toile, une femme seule se fabrique un alter-ego, qui la regarde comme elle voudrait qu’on la regarde, qui lui parle comme elle voudrait qu’on lui parle. Enfin ! Mais jusqu’à quand ? La jubilation du jeu de la comédienne, le trouble et la démesure de la marionnette nous entraînent dans cet univers fantastique pour explorer les tréfonds des relations humaines, notre dépendance aux êtres aimés et la peur de l’abandon. Comment se nourrir de l’autre sans le dévorer ou se faire manger ? Catherine Verlaguet, récompensée à de nombreuses reprises, offre à Alexandra-Shiva Mélis un texte teinté d’humour et de folie pour aborder un sujet fort qui fait écho aux questionnements des enfants. Une fable tendre, drôle et cruelle comme un conte ou un jeu d’enfant !

A partir de 7 ans.

villerobert@pordic.fr +33 2 96 79 12 96

Rue Louis Massignon Centre Culturel de La Ville Robert Pordic

