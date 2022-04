Festival Marionnet’Ic – Tout i Polichinelle, 24 avril 2022, .

Festival Marionnet’Ic – Tout i Polichinelle

2022-04-24 – 2022-04-24

Marionnettes à gaine traditionnelle

“Dans le genre, y a pas mieux” dixit le grand Burattini lui-même !

Etonnante, drôle, tendre et pertinente, cette nouvelle interprétation de la Guaratelle italienne, avec musiques à l’accordéon et chants singuliers, portés par l’univers de FANNYTASTIC, véhicule émotion et esthétique où Polichinelle apparaît avec une cadence effrénée,

déclenchant des éclats de rires qui gagnent petits et grands.

Ce spectacle a joué dans 31 pays

Prix du meilleur spectacle sur le Fringe Adélaide Australie Prix de la meilleure manipulation sur les Puppet Carnival Almaty Kazaksthan, Thailande, Russie et Viet-Nam

A partir de 4 ans

