Festival Marionnet’Ic – Sur la nappe, 24 avril 2022, .

Festival Marionnet’Ic – Sur la nappe

2022-04-24 17:30:00 – 2022-04-24 18:15:00

Spectacle musical

Sur la nappe, on trouve des chansons. Une guitare, un banjo et deux gourmands qui chantent et nous racontent des histoires de sucre, de pique-nique, de bonbons, de chien qui mange de drôles de choses…

Des histoires rigolotes et des mélodies qui nous emportent jusque dans notre lit pour une ronde avec la lune…

Ce spectacle musical propose un univers sonore et visuel destiné aux petits.

Il explore la vocalité, les sons, les formes et les couleurs, et invite les enfants à un voyage gustatif et poétique.

Porter le monde à sa bouche pour le découvrir. La bouche pour se remplir et pour se dire, s’exprimer, exister. Je mets mes paroles dans ta bouche et je finis par te manger. C’est l’endroit où l’on mange, la nappe de la cuisine, celle du salon, celle sur laquelle on s’assoie pour un pique-nique

A partir de 3 ans

Spectacle musical

Sur la nappe, on trouve des chansons. Une guitare, un banjo et deux gourmands qui chantent et nous racontent des histoires de sucre, de pique-nique, de bonbons, de chien qui mange de drôles de choses…

Des histoires rigolotes et des mélodies qui nous emportent jusque dans notre lit pour une ronde avec la lune…

Ce spectacle musical propose un univers sonore et visuel destiné aux petits.

Il explore la vocalité, les sons, les formes et les couleurs, et invite les enfants à un voyage gustatif et poétique.

Porter le monde à sa bouche pour le découvrir. La bouche pour se remplir et pour se dire, s’exprimer, exister. Je mets mes paroles dans ta bouche et je finis par te manger. C’est l’endroit où l’on mange, la nappe de la cuisine, celle du salon, celle sur laquelle on s’assoie pour un pique-nique

A partir de 3 ans

dernière mise à jour : 2022-03-16 par