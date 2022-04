Festival Marionnet’Ic – Shadow of cinema, 24 avril 2022, .

Festival Marionnet’Ic – Shadow of cinema

2022-04-24 – 2022-04-24

Marionnette d’ombres

Depuis le début des temps, l’être humain l’être humain a créé des ombres en utilisant son corps, ses mains, et des silhouettes, donnant

vie à des personnages. Il y a des milliers d’années, il a commencé à à parcourir le monde d’est en ouest à travers le temps en prenant les teintures de chaque culture.

Les ombres chinoises ont été le tremplin du cinéma, et les grandes projections.

Aujourd’hui, Valeria Guglietti inverse les rôles. Avec les ombres, elle représente des personnages du cinéma et des scènes du grand écran.

Une parodie réalisée avec des ombres de mains. Sans paroles, comme s’il s’agissait d’un film en noir et blanc, silencieux, artisanal. A la vue de tout, vous pouvez voir les astuces pour faire et démasquer les personnages comme par magie avec le mouvement agile des mains, réveillant ainsi le public désireux de jouer avec sa propre ombre.

A partir de 3 ans

Marionnette d’ombres

Depuis le début des temps, l’être humain l’être humain a créé des ombres en utilisant son corps, ses mains, et des silhouettes, donnant

vie à des personnages. Il y a des milliers d’années, il a commencé à à parcourir le monde d’est en ouest à travers le temps en prenant les teintures de chaque culture.

Les ombres chinoises ont été le tremplin du cinéma, et les grandes projections.

Aujourd’hui, Valeria Guglietti inverse les rôles. Avec les ombres, elle représente des personnages du cinéma et des scènes du grand écran.

Une parodie réalisée avec des ombres de mains. Sans paroles, comme s’il s’agissait d’un film en noir et blanc, silencieux, artisanal. A la vue de tout, vous pouvez voir les astuces pour faire et démasquer les personnages comme par magie avec le mouvement agile des mains, réveillant ainsi le public désireux de jouer avec sa propre ombre.

A partir de 3 ans

dernière mise à jour : 2022-03-16 par