Festival Marionnet’Ic – Scalpel Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Festival Marionnet’Ic – Scalpel Saint-Brieuc, 29 avril 2022, Saint-Brieuc. Festival Marionnet’Ic – Scalpel Place de la résistance Petit théâtre de la passerelle Saint-Brieuc

2022-04-29 – 2022-04-29 Place de la résistance Petit théâtre de la passerelle

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Marionnette

« Sous couvert d’un spectacle de marionnette avec beaucoup d’humour, les metteurs en scène réalisent une œuvre angoissante et quasiment terrifiante »

Automne 2053. Emma accède enfin à un poste longtemps convoité ; elle sera enfin au contact direct du public. Mais, avec un physique quelconque, elle ne remplit pas les critères d’admission. Heureusement elle a quelques économies…

Une sacrée aubaine pour le chirurgien consulté, qui n’hésitera pas à lui proposer une liste effarante de possibilités et à la convaincre que cette initiative lui permettra d’être Femme du 21ème siècle !

A partir de 12 ans Marionnette

A partir de 12 ans Place de la résistance Petit théâtre de la passerelle Saint-Brieuc

