Festival Marionnet’Ic – Masque et tuba, 30 avril 2022, .

Festival Marionnet’Ic – Masque et tuba

2022-04-30 17:30:00 – 2022-04-30 18:30:00

Concert jeune public

On l’adore ou on le déteste. Certains le trouvent féérique et trop court, d’autres hyper ennuyeux et trop long : voici l’été !

Façon Nid de Coucou, cette saison vous fera respirer la liberté farouche des ciels étoilés, mais aussi frémir au contact de vent chaud dans les cheveux, et découvrir la fantaisie grotesque de la diseuse de bonne aventure.

Mené par le charismatique duo Nid de Coucou, ce spectacle de chansons met les deux pieds dans l’enfance, et nous plonge dans les premières et précieuses sensations de liberté.

A partir de 4 ans

