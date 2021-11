Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Festival Marionnet’Ic – Mano Dino Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Festival Marionnet’Ic – Mano Dino Saint-Brieuc, 30 novembre 2021, Saint-Brieuc. Festival Marionnet’Ic – Mano Dino Chapiteau Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc

– Chapiteau Parc des Promenades Avenue des Promenades

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Dans un coin de verdure vit un tout petit animal : Mano Dino. En miniature. Cet animal ressemble à une main. C’est un dinosaure. C’est pour cette raison qu’il s’appelle Mano Dino.

Mano pour main. Dino pour dinosaure.

Mano Dino aime cueillir les fruits. Pour cela, il monte aux arbres. Plus ils sont hauts, moins il a peur. Mano Dino est agile comme une main mais bien moins gros qu’un dinosaure ! Avec son ami, ils jouent à saute-mouton. Quand ils se disputent, Mano Dino reste seul dans son jardin. Il découvre ainsi que sa tristesse peut être bien plus grande que son jardin.

festivalmarionnetic@gmail.com +33 6 67 50 64 64 https://www.marionnetic.com/mano-dino

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Chapiteau Parc des Promenades Avenue des Promenades Ville Saint-Brieuc lieuville Chapiteau Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc