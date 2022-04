Festival Marionnet’Ic – Les bénévoles

Festival Marionnet’Ic – Les bénévoles, 30 avril 2022, . Festival Marionnet’Ic – Les bénévoles

2022-04-30 – 2022-04-30 Animation marionnette taille humaine

Les Bénévoles sont de retour et reprennent du service! Ils sont disponibles, dévoués, empressés, un peu envahissants mais bourrés de bonne volonté…… COMMENT S’EN PASSER ?

Une bande de véritables bienfaiteurs zélés, au service de la communauté. Des marionnettes de taille humaine se fondent dans l’espace public et essaient de se rendre utiles avec l’amateurisme professionnel qui leur est propre.

Ils sont animés des meilleures intentions, d’un dévouement à toute épreuve, ils déploient des efforts désarmants pour mener à bien leur mission : vous simplifier la vie, de gré ou de force !

Tout public dernière mise à jour : 2022-03-16 par

