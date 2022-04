Festival Marionnet’Ic – Le vilain p’tit canard, 30 avril 2022, .

Festival Marionnet’Ic – Le vilain p’tit canard

2022-04-30 – 2022-04-30

Comédien et théâtre d’objets

Au “Vilain P’tit Canard”, salon de beauté mixte, notre duo de professionnels semble de mèche pour vous brosser dans le sens du poil, au nez et à la barbe de ces blaireaux et autres bigoudis qui ne voulaient plus vous voir.

Ici, fourches récalcitrantes, boucles indomptables, épis fugaces et racines disgracieuses n’ont qu’à bien se tenir !!! Sous des mains expertes, vous deviendrez bientôt celui ou celle que vous avez toujours rêvé d’être. De la pointe de leurs ciseaux, reprenez du poil de la bête, relevez la tête et balayez d’un coup de peigne tout a priori rasoir.

Lames sensibles, s’abstenir.

A partir de 5 ans

dernière mise à jour : 2022-03-16 par