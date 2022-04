Festival Marionnet’Ic – La leçon du montreur, 30 avril 2022, .

Festival Marionnet’Ic – La leçon du montreur

2022-04-30 – 2022-04-30

Marionnettes à gaine traditionnelle

Le Montreur propose une leçon de manipulation de marionnettes selon les principes qu’il a lui-même élaborés et qu’il intitule “marionnettique intuitive et manipulation instinctive”. Cet atelier ouvert à tous se déroule en public, est pédagogiquement indéfendable et n’a strictement rien à voir avec un atelier de loisirs créatifs ! Pour 160 manipulateurs jusqu’à 300 spectateurs au total et c’est parti pour une leçon magistrale de manipulation de marionnettes conduite par le Montreur ! Les apprentis découvrent l’entrechat à doigts, un bestiaire manuel et comment prêter la vie avec le cœur… Et en prime, un spectacle de fin d’année avec 130 marionnettes pour clore en beauté cette leçon pleine d’humour et de tendresse !

A partir de 5 ans

Marionnettes à gaine traditionnelle

Le Montreur propose une leçon de manipulation de marionnettes selon les principes qu’il a lui-même élaborés et qu’il intitule “marionnettique intuitive et manipulation instinctive”. Cet atelier ouvert à tous se déroule en public, est pédagogiquement indéfendable et n’a strictement rien à voir avec un atelier de loisirs créatifs ! Pour 160 manipulateurs jusqu’à 300 spectateurs au total et c’est parti pour une leçon magistrale de manipulation de marionnettes conduite par le Montreur ! Les apprentis découvrent l’entrechat à doigts, un bestiaire manuel et comment prêter la vie avec le cœur… Et en prime, un spectacle de fin d’année avec 130 marionnettes pour clore en beauté cette leçon pleine d’humour et de tendresse !

A partir de 5 ans

dernière mise à jour : 2022-03-16 par