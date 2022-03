Festival Marionnet’Ic – Guignol Saint-Brieuc, 24 avril 2022, Saint-Brieuc.

Festival Marionnet’Ic – Guignol Scène du théâtre de verdure Avenue des Promenades Saint-Brieuc

2022-04-24 – 2022-04-24 Scène du théâtre de verdure Avenue des Promenades

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc

Marionnettes à gaine traditionnelle

Guignol nous fait rire au fil de ses aventures depuis sa création en 1808 par Laurent Mourguet. Nicolas et Geoffrey Saumont, héritier de Louis Georges Bogrand, qui avait fait revivre en 1933 la célèbre marionnette au Passage de la Poste à Saint-Brieuc, repris quelques années plus tard par Philippe Saumont, théâtre des Tarabates, vous entraine dans de nouvelles aventures.

Revendicateur, narquois, malicieux et blagueur, Guignol distribue des volées de coups de bâtons pour amuser les petits et faire régner la justice. Les spectacles sont joués dans la tradition et les enfants participent joyeusement.

A partir de 3 ans

festivalmarionnetic@gmail.com +33 6 67 50 64 64 https://www.marionnetic.com/

Marionnettes à gaine traditionnelle

Guignol nous fait rire au fil de ses aventures depuis sa création en 1808 par Laurent Mourguet. Nicolas et Geoffrey Saumont, héritier de Louis Georges Bogrand, qui avait fait revivre en 1933 la célèbre marionnette au Passage de la Poste à Saint-Brieuc, repris quelques années plus tard par Philippe Saumont, théâtre des Tarabates, vous entraine dans de nouvelles aventures.

Revendicateur, narquois, malicieux et blagueur, Guignol distribue des volées de coups de bâtons pour amuser les petits et faire régner la justice. Les spectacles sont joués dans la tradition et les enfants participent joyeusement.

A partir de 3 ans

Scène du théâtre de verdure Avenue des Promenades Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-03-16 par Office de tourisme de la Baie de Saint-Brieuc