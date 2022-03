Festival Marionnet’Ic – Galiro, homme orchestre Saint-Brieuc, 24 avril 2022, Saint-Brieuc.

Festival Marionnet’Ic – Galiro, homme orchestre Parc des promenades et rues piétonnes Avenue des Promenades Saint-Brieuc

2022-04-24 – 2022-04-24 Parc des promenades et rues piétonnes Avenue des Promenades

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

GALIRO,

En déambulation sur le site du village nomade et dans les rues piétonnes , il ravira les publics, annoncera l’implantation du festival

et éblouira les visages.

POOM-CHA est MUSICAL ! POOM-CHA est INTERACTIF !

POOM-CHA est FLEXIBLE !

POOM CHA est amusant, divertissant, extravagant, animé, cool, excentrique, déchaîné, plein de couleur, charmant, particulier, irrévérencieux, original … et beaucoup plus !!

Tout public

dernière mise à jour : 2022-03-16