Festival Marionnet’Ic – Et les 7 nains Saint-Brieuc, 27 avril 2022, Saint-Brieuc.

Festival Marionnet’Ic – Et les 7 nains Chapiteau Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc

2022-04-27 – 2022-04-27 Chapiteau Parc des Promenades Avenue des Promenades

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Théâtre d’objets décalé

“Et les 7 nains” : un spectacle ni vraiment court ni vraiment long mais bourré de technologies HYPER modernes.

Être belle, c’est bien, mais être la plus belle, c’est dangereux. Pour ne pas risquer sa vie, Blanche-Neige va devoir se cacher dans la forêt où

elle trouvera des alliés de taille… enfin, de petite taille.

“3 petits cochons” : un court spectacle désossé, LE conte revisité!

Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs maisons près de la forêt. Mais dans la forêt, ça sent le sapin, car un loup y vit, et il

est malin! Les histoires populaires sont ici revisitées en théâtre d’objet décalé grâce à l’imagination d’un narrateur exalté pour Les 3 petits cochons et en duo pour Et les 7 nains. Ils égratignent avec humour le vernis de bons sentiments qui émaille les versions édulcorées connues de tous.

A partir de 7 ans

Théâtre d’objets décalé

“Et les 7 nains” : un spectacle ni vraiment court ni vraiment long mais bourré de technologies HYPER modernes.

Être belle, c’est bien, mais être la plus belle, c’est dangereux. Pour ne pas risquer sa vie, Blanche-Neige va devoir se cacher dans la forêt où

elle trouvera des alliés de taille… enfin, de petite taille.

“3 petits cochons” : un court spectacle désossé, LE conte revisité!

Trois petits cochons un peu paumés construisent leurs maisons près de la forêt. Mais dans la forêt, ça sent le sapin, car un loup y vit, et il

est malin! Les histoires populaires sont ici revisitées en théâtre d’objet décalé grâce à l’imagination d’un narrateur exalté pour Les 3 petits cochons et en duo pour Et les 7 nains. Ils égratignent avec humour le vernis de bons sentiments qui émaille les versions édulcorées connues de tous.

A partir de 7 ans

Chapiteau Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-03-21 par