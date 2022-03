Festival Marionnet’Ic – Erda la Créature Saint-Brieuc, 29 avril 2022, Saint-Brieuc.

Festival Marionnet’Ic – Erda la Créature Place de la résistance Petit théâtre de la passerelle Saint-Brieuc

2022-04-29 – 2022-04-29 Place de la résistance Petit théâtre de la passerelle

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Marionnette et chant lyrique

ERDA, la Créature est un spectacle basé sur le chant lyrique et la marionnette.

Avec ses jeux de lumières, son esthétisme emmène dans un univers steampunk et burlesque. On ne sait plus qui nourrit l’autre, car ici l’histoire nourrit le chant et le chant nourrit l’histoire. On ne sait plus qui est la marionnette de l’autre, qui tire les ficelles. Il est ici question d’une femme qui espère l’amour, qui rêve d’enfant, mais qui fait l’objet d’une manipulation diabolique de la part de celui qui est à la fois son créateur et son amant. On parle d’amour, de haine, de trahison et de vengeance. Comme dans l’opéra, le drame n’est jamais loin. Un scientifique un peu fou et aux allures de bonimenteur, aidé de son assistante, fabrique des femmes-créatures. Non il ne les aime pas, mais les exploite en les dotant de qualités particulières afin d’en faire des bêtes de foire. Il pourra ainsi les montrer au public, toujours prêt à payer pour voir l’incroyable. L’une est dotée d’une voix envoûtante et chante pour attirer les foules. Il lui fera enfanter une fille qu’il s’empressera d’opérer dans son laboratoire macabre, pour en faire une femme sans corps. Mais le destin ne va pas le mener où il croit.

A partir de 10 ans

