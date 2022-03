Festival Marionnet’Ic – Concert Les Types à pied Saint-Brieuc, 30 avril 2022, Saint-Brieuc.

Festival Marionnet’Ic – Concert Les Types à pied Chapiteau des promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc

2022-04-30 22:00:00 – 2022-04-30 23:00:00 Chapiteau des promenades Avenue des Promenades

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc

« LES TYPES à PIED c’est un concert francophone aux accents canadiens, quelques pas de hip-hop, une étape de swingmétisse, une pause de guinguette-soviet, et du route reggae. Un joli mélange d’influences allant de « Mes souliers sont rouges » aux Ogres de Barback en passant par les VRP… Le tout servi avec une grosse énergie et une fraîche répartie. Bref, une musique jouée justement, sans prétention et ou tout le monde se retrouve. »

Août 2014, trois Types à pied débarquent avec leurs instruments sur les marchés bretons, histoire de s’amuser un peu en jouant quelques morceaux. C’est le début d’une belle aventure pour François Buret, Fabien Javel et Laurent Hervé. À eux trois, ils forment un groupe de potes multi-instrumentistes et autodidactes. Originaires d’un petit bourg d’Ille-et-Vilaine, La Dominelais, les compères se connaissent depuis toujours.

festivalmarionnetic@gmail.com +33 6 67 50 64 64 https://www.marionnetic.com/

