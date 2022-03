Festival Marionnet’Ic – Concert Corazon Cubano Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Festival Marionnet’Ic – Concert Corazon Cubano Saint-Brieuc, 29 avril 2022, Saint-Brieuc. Festival Marionnet’Ic – Concert Corazon Cubano Chapiteau des promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc

2022-04-29 22:30:00 – 2022-04-29 23:30:00 Chapiteau des promenades Avenue des Promenades

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Concert de musiques Cubaines

Ils sont quatre musiciens Cubain, la musique est leur art de vivre, venez partager et voyager avec nous lors de cette soirée unique. La danse est demise, vous bougerez sur des rythmes endiablé au son de la Havane festivalmarionnetic@gmail.com +33 6 67 50 64 64 https://www.marionnetic.com/ Concert de musiques Cubaines

Ils sont quatre musiciens Cubain, la musique est leur art de vivre, venez partager et voyager avec nous lors de cette soirée unique. La danse est demise, vous bougerez sur des rythmes endiablé au son de la Havane Chapiteau des promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-03-17 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Chapiteau des promenades Avenue des Promenades Ville Saint-Brieuc lieuville Chapiteau des promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc Departement Côtes d'Armor

Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

Festival Marionnet’Ic – Concert Corazon Cubano Saint-Brieuc 2022-04-29 was last modified: by Festival Marionnet’Ic – Concert Corazon Cubano Saint-Brieuc Saint-Brieuc 29 avril 2022 Côtes-d’Armor saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes d'Armor