Festival Marionnet'Ic – Atelier Danses Salsa, 30 avril 2022

2022-04-30 – 2022-04-30 Initiation à la danse Cubaine

La salsa cubaine est une danse latine aux sonorités chaudes et entrainantes. Très populaire aux quatre coins du monde, la salsa est au départ une danse d’improvisation, qui s’est codifiée au fur et à mesure de son évolution. Initiation à la danse Cubaine

