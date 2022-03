Festival Marionnet’Ic – À Petit Pas dans les bois Pordic, 27 avril 2022, Pordic.

Festival Marionnet’Ic – À Petit Pas dans les bois Rue Massignon Centre culturel de La Ville Robert Pordic

2022-04-27 – 2022-04-27 Rue Massignon Centre culturel de La Ville Robert

Pordic Côtes d’Armor

Théâtre, marionnettes

Une forêt d’arbres rouges, des pépiements d’oiseaux, une petite fille encapuchonnée, un animal à poils longs et quelques objets en tissu qui prennent vie comme par magie ! Voici À petits pas dans les bois… une rencontre poétique où les formes théâtrales s’entremêlent et nous entraînent sur les pas du petit chaperon rouge.

Revisité par Toutito Teatro, le célèbre conte prend des atours intimistes et se transforme en une traversée gestuelle et visuelle à l’attention des tout-petits. En les accueillant dans leur clairière, les artistes donnent à voir des chemins de traverse pour partir à la découverte du monde extérieur. Avec poésie, délicatesse et un zeste d’espièglerie, ils invitent à explorer l’inconnu et à se frotter – tout en douceur – à la peur du loup.

A partir de 2 ans

festivalmarionnetic@gmail.com +33 6 67 50 64 64 https://www.marionnetic.com/a-petits-pas

