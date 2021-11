Pordic Pordic Côtes-d'Armor, Pordic Festival Marionnet’Ic – ‘3’ Pordic Pordic Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dans un univers épuré et un rapport intime au spectateur, le texte est simple, lisible, directe.On ne recherche pas ici le récit mais plutôt la poésie. Construit à la manière d'un Haïku, ce spectacle est un tableau, une esquisse, quelque fois une simple touche, une impression, une émotion. La suspension du texte, son errance, laissent le temps de voir éclore des images. Un questionnement, une confidence, puis la voix d'un enfant qui vient réveiller les rêves, les désirs et pousse à retrouver la verticalité, l'élan de vie. La marionnette et le corps sont ici indispensables pour retranscrire les mots de son auteur.​ Dramaturgie très proche de la chorégraphie, chaque geste est millimétré et le public est témoin d'une manipulation extrêmement précise. La musique de Fanny Chériaux devient le partenaire de jeu de la marionnette ; sa vie, son souffle. A partir de 11 ans – Forme marionnettique, récit, corps, musique – 45 mn

