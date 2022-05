Festival Marie Curry – Matrimoines de cheffes, artistes & artisanes Le Garage Moderne, 21 mai 2022, Bordeaux.

Samedi 21 mai 2022 venez découvrir et célébrer les matrimoines de cheffes, artistes, productrices et artisanes toute la journée au Garage Moderne ! Au programme ———— ### Un menu de mezzés façon street-food Objectif : découvrir en 6 stands les spécialités de cheffes de la communauté Marie Curry * la cuisine syrienne Khuzama * la cuisine iranienne de Maryam * la cuisine guyano-centrafricaine d’Ursula * la cuisine mauricienne d’Orane * la cuisine arménienne de Nariné * la cuisinne vietnamienne Lan Le menu comprend une bière artisanale brassée par Alê Kali, fondatrice brésilienne de la Microbrasserie Béglaise _Les menus sont en pré-vente via ce lien_ : [[https://www.billetweb.fr/menu-mezzes-festival-marie-curry](https://www.billetweb.fr/menu-mezzes-festival-marie-curry)](https://www.billetweb.fr/menu-mezzes-festival-marie-curry) ### + de 15 exposantes : artisanes, artistes et productrices Epices iraniennes, confitures et jus de Bissap, savon d’Alep, objets et mobiliers en bois, oeuvres graphiques, bijoux, cosmétiques naturels, vêtements, ect ### Des ateliers et des animations tout au long de la journée * **10h-18h** – un stand de henné naturel * **11h00** : un atelier d’1h30 de teinture végétale sur textile – animé par Morgane de l’association Moo//Koo. INSCRIPTION : [[https://mooko.fr/…/samedi-21-mai-atelier-eco-print…/](https://mooko.fr/…/samedi-21-mai-atelier-eco-print…/)](https://mooko.fr/…/samedi-21-mai-atelier-eco-print…/) * **11h30** – Un atelier d’1h/1h30 pour apprendre à déguster autrement – Vins vivants de vigneronnes par la sommelière Margot Brasseur. 15€/pers + d’infos & INSCRIPTION : [[contact@margotbrasseur.com](mailto:contact@margotbrasseur.com)](mailto:contact@margotbrasseur.com) * **14h30** un conte oral partagé par Fanta, conteuse malienne – pour tous les âges ! * **16h** – Un atelier artistique “Les pictogrammes des mets” par la plasticienne Mathilde Asensio 10€/pers INSCRIPTION : envoyer un sms au 06 23 32 36 24 avec NOM et PRENOM du ou des participants et les mots ATELIER MARIE CURRY. * **17h** – Un atelier de cuisine avec l’association Same – Food Antigaspi. Lien INSCRIPTION à venir un stand découverte sur la fabrication artisanale et locale de bières avec Alê Kali, fondatrice brésilienne de la Microbrasserie béglaise * **18h30** – Un magnifique concert avec Dawa Salfati, autrice compositrice interprète d’origine tahitienne Infos pratiques ————— Garage Moderne – 1 Rue des Étrangers, 33300 Bordeaux Samedi 21 mai 10:00 – 23:00 Entrée gratuite – prix des ateliers, animations & stands food payants détaillés ci-dessus

Le Garage Moderne 1 Rue des Étrangers, 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde



