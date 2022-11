Festival Mariage You and Me – Salon du mariage Aix-en-Provence, 19 novembre 2022, Aix-en-Provence.

Festival Mariage You and Me – Salon du mariage

59d Boulevard de la République Rue Piétonne Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne Rue Piétonne 59d Boulevard de la République

2022-11-19 13:00:00 – 2022-11-19 19:00:00

Rue Piétonne 59d Boulevard de la République

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhne

EUR 8 8 Pas de timing précis ou de défilé : Nous avons envie de vous laisser le temps de discuter avec tous les exposants et de ne pas vous couper si vous êtes en discussion] Des modèles présentent les collections des créateurs présents sur ces deux journées. Vous allez avoir de nouvelles idées , découvrir de nouveaux talents, vous laisser inspirer par les tendances du moment mais aller aussi bien au delà d’une simple inspiration .N’hésitez à parlez avec les exposants : Sur les éditions du festival parfois ils sont en pleine discussion avec un autre couple et vous hésitez à attendre votre tour . Prenez le temps de discuter même rapidement afin de voir votre impression au premier contact . Pensez à convenir d’un rendez vous en dehors du festival afin d’être au calme et de penser à formuler tout ce que vous souhaitez vraiment pour votre mariage.



Le festival mariage You and Me est un événement mariage intimiste , à dimension humaine et chaleureux . II est devenu une communauté où les exposants et visiteurs discutent en confiance et réalisent de jolis projets ensemble. Nous avons tellement hâte de vous accueillir sur cette nouvelle saison année. 2023 se remplit vite sur les agendas des exposants alors ne tardez pas à réserver un professionnel si vous avez déjà un coups de coeur afin d’avoir la chance de l’avoir pour votre mariage.

Tout au long du week end vous allez découvrir sur cette troisieme édition aixoise du festival You and Me [ salon du mariage Aix en Provence ] une ambiance intimiste et chaleureuse va vous plonger dans des tonalités chaudes et selon la tendance du moment.

Rue Piétonne 59d Boulevard de la République Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-14 par