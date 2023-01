Festival mariage Love.etc Galerie Joseph Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Festival mariage Love.etc Galerie Joseph, 28 janvier 2023, Paris. Le samedi 28 janvier 2023

de 10h00 à 18h00

. payant tarif prévente : 8€ sur le site tarif sur place : 10€ Organisez un mariage qui vous ressemble et rencontrez vos prestataires à love.etc. Depuis 2011, Love.etc repense le concept de salon du mariage. Un moment intime et chaleureux pensé pour mettre en valeur le talent des professionnels du mariage et répondre aux envies des couples d’aujourd’hui. Wedding planners, fleuristes, photographes, créateurs de robes de mariée, de costumes, d’accessoires ou de faire mais aussi cabine photo, vidéastes, traiteurs ou cocktails découvrez une sélection de professionnels et faites le plein d’inspiration pour votre mariage ! Galerie Joseph 116, rue de Turenne 75003 Paris Contact : https://www.loveetc.fr/ contact@loveetc.fr https://www.loveetc.fr/reservez-votre-place/

Yoris Photographe Festival mariage Love.etc – 28 janvier 2023

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Galerie Joseph Adresse 116, rue de Turenne Ville Paris lieuville Galerie Joseph Paris Departement Paris

Galerie Joseph Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Festival mariage Love.etc Galerie Joseph 2023-01-28 was last modified: by Festival mariage Love.etc Galerie Joseph Galerie Joseph 28 janvier 2023 Galerie Joseph Paris Paris

Paris Paris