Festival ManiFeste, la stimulation de l’imaginaire par l’intelligence artificielle, 8 juin 2022, .

Du mercredi 08 juin 2022 au samedi 02 juillet 2022 :

. payant

La Fabrique des rêves sonores, l’Ircam, retrouve sa pleine visibilité sur le plateau Beaubourg avec ManiFeste.

ManiFeste-2022, c’est la stimulation de l’imaginaire par l’intelligence artificielle et de l’orchestre par l’électronique (Orchestre de Paris, Philharmonique de Radio France, Orchestre national d’Île-de-France pour le Prix Élan) avec Misato Mochizuki, Jesper Nordin ou Marco Stroppa ; ManiFeste, c’est aussi la révolution d’Anton Webern en musique et la révolution d’Alan Turing en science. La trajectoire fulgurante et dramatique de ce visionnaire de l’informatique, défricheur du code et du vivant, inspire un cycle inédit de rencontres, les Fictions-Science, circulant de la puissance de la science et de l’art au pouvoir des technologies et des industries culturelles, du minoritaire au majoritaire, et retour. En 2022, ManiFeste fête les anniversaires de deux figures musicales éminentes, Kaija Saariaho et Philippe Manoury dont les solistes de l’Ensemble intercontemporain réinterprètent le cycle fondateur Sonus ex machina.

Contact : https://manifeste.ircam.fr/ https://manifeste.ircam.fr/agenda/

Festival ManiFeste