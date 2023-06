Cet évènement est passé Festival ManiFeste 2023 Ircam Paris Catégories d’Évènement: ile de france

7 juin 2023 au samedi 01 juillet 2023

.Tout public. payant Certains événements sont en entrée libre Le festival ManiFeste-2023 fait entendre les multiples voix de la création musicale, place Stravinsky, à l’Ircam, au Centre Pompidou et dans les différentes salles parisiennes du 7 juin au 1er juillet ! S’ouvrant au théâtre, à la danse, à la puissance de l’électronique et des vastes formes orchestrales, cette nouvelle édition du festival de l’Ircam donne libre cours à la clameur du monde. À l’affiche, le spectacle vivant dans toutes ses formes et sa diversité, avec notamment les chorégraphes François Chaignaud, Qudus Onikeku et Ula Sickle, le metteur en scène David Lescot pour Berio, l’improvisation et l’intelligence artificielle avec Joëlle Léandre, et la mise en lumière de trois grandes figures fondatrices pour la création musicale : Berio, Ligeti et Varèse. Ircam 1, place Igor Stravinsky 75004 Paris Contact : https://manifeste.ircam.fr/ https://manifeste.ircam.fr/

Ircam
1, place Igor Stravinsky
75004 Paris

