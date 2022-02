Festival Mange ton Biscuit – C’est pas commode La Bruguière La Bruguière Catégories d’évènement: Gard

La Bruguière

Festival Mange ton Biscuit – C’est pas commode La Bruguière, 11 février 2022, La Bruguière. Festival Mange ton Biscuit – C’est pas commode La Bruguière

2022-02-11 14:30:00 14:30:00 – 2022-02-11 15:15:00 15:15:00

La Bruguière Gard La Bruguière Gard Occitanie Retrouvez le spectacle de mi clown, mi magie « C’est pas commode » dans le cadre du festival « Mange ton Biscuit ». Un spectacle complétement déboité voir déjanté d’un homme-commode, mi clown-mi magicien. contact@ccpaysduzes.fr +33 4 66 03 09 00 https://www.ccpaysduzes.fr/ La Bruguière

dernière mise à jour : 2022-02-02 par Destination Pays d’Uzès Pont du Gard

Détails Catégories d’évènement: Gard, La Bruguière Autres Lieu La Bruguière Adresse Ville La Bruguière lieuville La Bruguière Departement Gard

La Bruguière La Bruguière Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-bruguiere/

Festival Mange ton Biscuit – C’est pas commode La Bruguière 2022-02-11 was last modified: by Festival Mange ton Biscuit – C’est pas commode La Bruguière La Bruguière 11 février 2022 gard La Bruguière

La Bruguière Gard