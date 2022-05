Festival mangas et culture japonaise Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Catégories d’évènement: Calvados

Colleville-Montgomery

Festival mangas et culture japonaise Colleville-Montgomery, 15 mai 2022, Colleville-Montgomery. Festival mangas et culture japonaise Salle Fernand Cholet 11 Grande rue Colleville-Montgomery

2022-05-15 15:00:00 – 2022-05-15 Salle Fernand Cholet 11 Grande rue

Colleville-Montgomery Calvados Concert de l’école de musique de Ouistreham autour des musiques des films d’animation de Hayao Miyazaki.

Suivi d’une projection d’un film de cet auteur japonais. Concert de l’école de musique de Ouistreham autour des musiques des films d’animation de Hayao Miyazaki. Suivi d’une projection d’un film de cet auteur japonais. Concert de l’école de musique de Ouistreham autour des musiques des films d’animation de Hayao Miyazaki.

Suivi d’une projection d’un film de cet auteur japonais. Salle Fernand Cholet 11 Grande rue Colleville-Montgomery

dernière mise à jour : 2022-05-08 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Colleville-Montgomery Autres Lieu Colleville-Montgomery Adresse Salle Fernand Cholet 11 Grande rue Ville Colleville-Montgomery lieuville Salle Fernand Cholet 11 Grande rue Colleville-Montgomery Departement Calvados

Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colleville-montgomery/

Festival mangas et culture japonaise Colleville-Montgomery 2022-05-15 was last modified: by Festival mangas et culture japonaise Colleville-Montgomery Colleville-Montgomery 15 mai 2022 Calvados Colleville-Montgomery

Colleville-Montgomery Calvados