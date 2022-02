FESTIVAL MANGAMANIA – TOURNOI DE SUMO Servian Servian Catégories d’évènement: Hérault

Servian

FESTIVAL MANGAMANIA – TOURNOI DE SUMO Servian, 2 mars 2022, Servian. FESTIVAL MANGAMANIA – TOURNOI DE SUMO Servian

2022-03-02 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-02

Servian Hérault Viens découvrir le monde des sumos et sa tradition.

Deviens un petit sumo d’un jour en participant au tournoi.

De 5 à 7 ans.

Entrée libre – Inscription par téléphone ou par mail Viens découvrir le monde des sumos et sa tradition. Deviens un petit sumo d’un jour en participant au tournoi. De 5 à 7 ans. Entrée libre – Inscription par téléphone ou par mail Viens découvrir le monde des sumos et sa tradition.

Deviens un petit sumo d’un jour en participant au tournoi.

De 5 à 7 ans.

Entrée libre – Inscription par téléphone ou par mail Servian

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Servian Autres Lieu Servian Adresse Ville Servian lieuville Servian Departement Hérault

Servian Servian Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/servian/

FESTIVAL MANGAMANIA – TOURNOI DE SUMO Servian 2022-03-02 was last modified: by FESTIVAL MANGAMANIA – TOURNOI DE SUMO Servian Servian 2 mars 2022 Hérault Servian

Servian Hérault