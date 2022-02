FESTIVAL MANGAMANIA – KAMISHIBAI Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

FESTIVAL MANGAMANIA – KAMISHIBAI Béziers, 26 février 2022, Béziers. FESTIVAL MANGAMANIA – KAMISHIBAI Béziers

2022-02-26 10:30:00 – 2022-02-26

Béziers Hérault Viens découvrir cette technique de conte d’origine japonaise.

Dès 4 ans – réservation par téléphone ou par mail Viens découvrir cette technique de conte d’origine japonaise.

Dès 4 ans – réservation par téléphone ou par mail +33 4 67 39 91 72 Viens découvrir cette technique de conte d’origine japonaise.

Dès 4 ans – réservation par téléphone ou par mail Béziers

dernière mise à jour : 2022-02-11 par

Détails Catégories d’évènement: Béziers, Hérault Autres Lieu Béziers Adresse Ville Béziers lieuville Béziers Departement Hérault

Béziers Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/

FESTIVAL MANGAMANIA – KAMISHIBAI Béziers 2022-02-26 was last modified: by FESTIVAL MANGAMANIA – KAMISHIBAI Béziers Béziers 26 février 2022 Béziers Hérault

Béziers Hérault