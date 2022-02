FESTIVAL MANGAMANIA – JEUX DE PLATEAU Béziers, 22 février 2022, Béziers.

FESTIVAL MANGAMANIA – JEUX DE PLATEAU Béziers

2022-02-22 14:00:00 14:00:00 – 2022-02-22

Béziers Hérault

Venez découvrir les jeux plateaux autour d’illustrations japonaises.

Kana Gawa : Réalisez votre plus belle estampe pour immortaliser les plus beaux sujets au fil des saisons, et devenez le plus prestigieux élève du peintre Hokusai.

Tokaïdo : Arpentez le Tokaïdo, la légendaire route de la Mer de l’Est reliant Kyotô à Edô et partez pour un extraordinaire voyage initiatique au cours duquel vous allez découvrir mille merveilles.

King of Tokyo : Incarnez des monstres mutants, des robots gigantesques et d’autres créatures monstrueuses qui vont se battre dans une atmosphère joyeuse dans l’unique but de devenir le seul et unique roi de Tokyo.

Dès 8 ans – sur présentation de la carte d’abonné.

mediatheque@beziers-mediterranee.fr +33 4 99 41 05 50 http://www.mediatheque-beziers-agglo.org/exploitation/

MAM

Béziers

