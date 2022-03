FESTIVAL MANGAMANIA – COMBATS DE SUMO Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Catégories d’évènement: Boujan-sur-Libron

Hérault

FESTIVAL MANGAMANIA – COMBATS DE SUMO Boujan-sur-Libron, 4 mars 2022, Boujan-sur-Libron. FESTIVAL MANGAMANIA – COMBATS DE SUMO Boujan-sur-Libron

2022-03-04 13:30:00 13:30:00 – 2022-03-04 16:30:00 16:30:00

Boujan-sur-Libron Hérault Les enfants de 5 à 8 ans sont invités à découvrir le combat de sumo.

Costumes disponibles sur place.

Sur inscription uniquement. Les enfants de 5 à 8 ans sont invités à découvrir le combat de sumo.

Costumes disponibles sur place.

Sur inscription uniquement. +33 4 67 30 93 30 Les enfants de 5 à 8 ans sont invités à découvrir le combat de sumo.

Costumes disponibles sur place.

Sur inscription uniquement. boujan

Boujan-sur-Libron

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Boujan-sur-Libron, Hérault Autres Lieu Boujan-sur-Libron Adresse Ville Boujan-sur-Libron lieuville Boujan-sur-Libron Departement Hérault

Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boujan-sur-libron/

FESTIVAL MANGAMANIA – COMBATS DE SUMO Boujan-sur-Libron 2022-03-04 was last modified: by FESTIVAL MANGAMANIA – COMBATS DE SUMO Boujan-sur-Libron Boujan-sur-Libron 4 mars 2022 Boujan-sur-Libron Hérault

Boujan-sur-Libron Hérault