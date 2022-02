FESTIVAL MANGAMANIA – ATELIER CREATIF Béziers Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Hérault

2022-03-02

2022-03-02 – 2022-03-02

Béziers Hérault Viens peindre avec tes doigts, de jolis cerisiers en fleurs!

De 3 à 6 ans – réservation par téléphone ou par mail. Viens peindre avec tes doigts, de jolis cerisiers en fleurs! De 3 à 6 ans – réservation par téléphone ou par mail. Viens peindre avec tes doigts, de jolis cerisiers en fleurs!

De 3 à 6 ans – réservation par téléphone ou par mail. Béziers

