Bouches-du-Rhône Aubagne EUR Y≈çkoso ! Bienvenue pour la 1êre √âdition du Festival Manga Hora au Centre des Congrês d’Aubagne au Pays de Manon des sources les 8 et 9 octobre prochain ^__^ Nous préparons ce rendez-vous familiale, qui rassemble les visiteurs autour de différents univers. Avec des animations, des invités, des ateliers créations, des animations, du cosplay, des spectacles, des artistes en dédicaces et plein d’autres choses à découvrir autour de l’univers de la Japanimation ! 1 êre Edition de Manga Hora

Concours cosplay, gaming, culture japonaise, boutiques, fantasy, Youtubeurs, concerts, animations, expos, sciences fictions, et pleins d’autres surprises… http://mangaaubagne.fr/ Centre de congrês Agora 248 Avenue des Paluds Aubagne

