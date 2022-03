Festival manga fiction family Martigues, 14 mai 2022, Martigues.

Festival manga fiction family Rond point de l'hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

2022-05-14 09:00:00 – 2022-05-14 19:00:00

Martigues Bouches-du-Rhône Martigues

– Concert de Bernard Minet, le dimanche à 15h : musicien du groupe des musclés et du Club Dorothée, également chanteur en solo qui interprète des génériques des dessins animés de notre enfance ! Les Chevaliers du zodiaque, Dragon Ball Z, Pokemon, Sailor Moon, Goldorak, Capitaine Flam…

Le samedi, Bernard MINET tiendra également une conférence exclusive sur les 35 ans du Club Dorothée ! Animé par le célèbre Frédéric Zolfanelli (Noob Olydri).

Rencontre avec Bernard Minet, le samedi et le dimanche à 16h30.



– La comédienne de doublage Pascale Chemin sera présente les 2 jours. MARCUS sera aussi présent ainsi qu’un espace Harry Potter.



– Les boutiques : tee shirts manga et geek, katanas, lampes, vêtements manga et traditionnel japonais.

– Espace créateur : mangakas (auteur de manga, bande dessinée japonaise), des auteurs de roman de heroic fantasy, des dessinateurs et créateurs et de la Calligraphie japonaise. Vous aurez la possibilité de repartir avec votre autoportrait en manga.



– Un espace restauration japonaise et cuisine traditionnelle.



Par les créateurs de Mangalaxy, Manga Mania, Mang’animes…

L’univers Manga-Japon, pop culture et Sciences Fictions.

des concours cosplay et Kpop. Des animations, un concert, des ateliers, des dessinateurs, un espace Japon, un espace jeux vidéos, un concours de dessin, un espace Harry Potter, une boutique.

japanmangafamily@yahoo.com +33 4 42 44 35 35

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues

