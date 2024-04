Festival Manas en Bocal 2024 Manas, samedi 15 juin 2024.

Festival Manas en Bocal 2024 Manas Drôme

Festival annuel pluridisciplinaire de spectacle vivant et de musique, joyeux festif et décalé dans le joli village de Manas et ses recoins de verdure.

5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 16:00:00

fin : 2024-06-15 01:00:00

Parc et place du village

Manas 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@manasenbocal.fr

L’événement Festival Manas en Bocal 2024 Manas a été mis à jour le 2024-03-30 par Montélimar Tourisme Agglomération