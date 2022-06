FESTIVAL MAMERS EN SCÈNE Mamers Mamers Catégories d’évènement: 72600

Mamers

FESTIVAL MAMERS EN SCÈNE Mamers, 23 septembre 2022, Mamers. FESTIVAL MAMERS EN SCÈNE Théâtre municipal Place Carnot Mamers

2022-09-23 – 2022-09-25 Théâtre municipal Place Carnot

Mamers 72600 La manifestation est organisée dans et autour du Théâtre Municipal. Avec les Halles, il est un monument emblématique de Mamers. Sa configuration résulte d’une longue tradition du spectacle vivant. Il se prête donc parfaitement à des représentations théâtrales !

Plus d’infos sur https://mamersenscene.fr/

Informations complémentaires à venir Du théâtre pour tous ! +33 2 43 97 60 63 https://mamersenscene.fr/ La manifestation est organisée dans et autour du Théâtre Municipal. Avec les Halles, il est un monument emblématique de Mamers. Sa configuration résulte d’une longue tradition du spectacle vivant. Il se prête donc parfaitement à des représentations théâtrales !

Plus d’infos sur https://mamersenscene.fr/

Informations complémentaires à venir Théâtre municipal Place Carnot Mamers

dernière mise à jour : 2022-04-02 par

Détails Catégories d’évènement: 72600, Mamers Autres Lieu Mamers Adresse Théâtre municipal Place Carnot Ville Mamers lieuville Théâtre municipal Place Carnot Mamers Departement 72600

Mamers Mamers 72600 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mamers/

FESTIVAL MAMERS EN SCÈNE Mamers 2022-09-23 was last modified: by FESTIVAL MAMERS EN SCÈNE Mamers Mamers 23 septembre 2022 72600 Mamers

Mamers 72600