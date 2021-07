Festival Make Noise DIY Fest Angresse, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Angresse.

Festival Make Noise DIY Fest 2021-07-17 – 2021-07-17 Container 1074 Route de Capbreton

Angresse Landes Angresse

Un festival pluridisciplinaire alliant spectacle vivant, performance, musique et pratiques DIY : le Make Noise Fest. Un moment d’échanges et de partage au coeur de l’utopie du projet Container !

De 14h à 17h plusieurs ateliers DIY :

– Répare ta bicyclette : avec La Recyclette. Venez en famille !

– Répare ta planche de surf : avec Glassin’box workshop – 4 places max – réservation obligatoire

– Fabrique ta pédale d’effets Super Hard On pour 30€ : avec Quentin de This Will Destroy Your Ears – 5 places max – réservation obligatoire

– Sors ton épingle du jeu dans le monde de la musique : avec Fred de De La Neige En Eté – 6 places max – réservation obligatoire

Dès 18h : Vernissage de la fresque réalisée par Boul Rostan, concerts de Julien Gasc, Trainfantome, Taxi Kebab, performance dansée par la Compagnie Volubilis et fin de soirée avec différents DJ et bien d’autres surprises !

De 14h à 17h plusieurs ateliers DIY et des concerts et performance dansée dès 18h !

Places limitées

+33 7 70 11 01 86

dernière mise à jour : 2021-06-29 par